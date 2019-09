Fidapa Albenga, eletto il nuovo consiglio direttivo

Albenga. Presso l’Osteria dei Leoni ad Albenga sono state passate le consegne della Fidapa BPW Albenga al nuovo

consiglio direttivo.

Sarà composto dalla presidente Daniela Aicardi (insegnante di lettere), dalla vicepresidente Maria Giuliana Amelotti (presidente Pro Loco Loano), dalla segretaria Gianfranca Lionetti (vicesindaco Toirano) e dalla tesoriera Mariangela Guidi (imprenditore agricolo) più altri sette consiglieri.

La Fidapa (Federazione Internazionale donne arti professioni e affari) è un’associazione omposta in Italia da circa 11.000 socie ed appartiene alla Federazione internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). E’ articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale raggruppate in 7 distretti.

La Fidapa è un movimento di opinione indipendente, non ha scopo di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni, Scuole e altri soggetti.

Nell’occasione è stato festeggiata anche la nomina a Presidente del distretto Nord Ovest (Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia) della socia Antonella Tosi. A tutte è stato augurato un buon lavoro.