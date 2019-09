Festa d’Autunno ad Albenga, lo yoga ad Albisola e il basket a Loano: una domenica densa di eventi in provincia

Provincia. “Seduto in quel caffè io non pensavo a te…”. Molti conoscono l’incipit della canzone “29 settembre” ma forse pochi sanno che il brano racconta di un tradimento subito dal protagonista. Gli IVG Eventi non tradiranno invece le nostre aspettative: questa prima domenica d’autunno sarà foriera di tantissime iniziative, peraltro in concomitanza con la Giornata del Ciclamino per la ricerca contro la sclerodermia.

Albenga dà il suo caloroso benvenuto alla nuova stagione con uno degli appuntamenti più attesi: la Festa d’Autunno, che promuove la conoscenza del mondo animale, soprattutto tra i più piccoli, con la possibilità di vedere da vicino moltissime specie, numerosi stand di prodotti agricoli e la rinomata cucina del “Michettin” con un menù intonato alla manifestazione e una vasta gamma di vini.

Albisola Superiore si riempie invece i polmoni di aria sana e pulita: in luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche si svolgerà lo Yoga and Holistic Fest con incontri dedicati a tutti coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura, come l’insegnante Ellen Grace O’Brian, ospite speciale dell’evento.

Loano si dà la carica con il Memorial “Rino Rigardo”, torneo di basket riservato quest’anno alle squadre Under 14. Quindici artisti da tutta Italia si sfideranno infine a Vado Ligure per aggiudicarsi più voti possibili dal pubblico di “Liguria Selection”, music show per interpreti, cantautori e band emergenti, per la prima volta itinerante in tutta la regione.

Albenga. Sabato 28 e domenica 29 settembre torna uno degli appuntamenti ingauni più attesi della stagione appena cominciata: la Festa d’Autunno. La manifestazione nata nel 2007 per iniziativa di alcuni parrocchiani di San Giorgio promuove la conoscenza del mondo animale soprattutto tra i più piccoli, che avranno la possibilità di vedere moltissime specie.

Per chi vorrà portarsi a casa del pesce fresco vi sarà una vasca dove sarà possibile pescare le trote. Faranno da contorno numerosi stand di prodotti agricoli: piante aromatiche e grasse, mele, pere, zucche ornamentali, miele, olio e così via. Uno dei punti di forza sarà come sempre la rinomata cucina del “Michettin” con un menù intonato alla manifestazione e una vasta gamma dei vini del territorio.

Gli infaticabili organizzatori di San Giorgio, incoraggiati dal successo riscosso nelle passate edizioni con la presenza di numerosissime famiglie e moltissimi bambini, sperano anche quest’anno di offrire due giornate di autentico svago e buona cucina a contatto della natura.

Albisola Superiore. Domenica 29 settembre si svolgerà l’edizione 2019 dello Yoga and Holistic Fest, a cura del Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche in collaborazione con Indaco Eventi e Patrizio Lai e patrocinato dall’Assessorato comunale al Turismo e da World Yoga Alliance.

In un grande “polmone verde” e luogo d’eccellenza per la meditazione e le discipline olistiche, si avvicenderanno scuole, associazioni, professionisti ed esperti in materia di salute e benessere. La manifestazione rappresenta un importante appuntamento per tutte le età con momenti di incontro dedicati a bambini, adulti, sportivi e coloro che desiderano trascorrere una semplice ma preziosa giornata a contatto con la natura.

Ospite speciale sarà Ellen Grace O’Brian, insegnante e praticante del Kriya Yoga da più di 40 anni, discepola diretta di Roy Eugene Davis, che diffonde gli insegnamenti del grande maestro Paramahansa Yogananda. È direttrice spirituale del Center for Spiritual Elightenment a San José, in California, e collabora con il Centro Yoga Stella con sede a Savona, in quanto unita dallo stesso sentiero spirituale.

Loano. Sabato 28 e domenica 29 settembre si terrà il decimo Memorial “Rino Rigardo”, dedicato ad Ernesto Rino Rigardo, prematuramente scomparso nel 2010, e organizzato dall’asd Basket Loano Garassini.

L’edizione di quest’anno è riservata alle squadre Under 14. Le sei squadre impegnate sono Basket Pegli, Basket Loano E. Garassini, Basket Canaletto La Spezia, My Basket Genova, Pallacanestro Vado e Basket Albenga. Alle ore 10:30 al “Garassini” i padroni di casa del Basket Loano affronteranno la Pallacanestro Vado mentre al “Guzzetti” i “cugini” del Basket Albenga se la vedranno con il Basket Pegli. Nel pomeriggio le squadre My Basket Genova e Canaletto La Spezia affronteranno le squadre del mattino in un torneo all’italiana suddiviso in due gironi.

Come prevede la formula del torneo le prime classificate dei gironi si affronteranno per la finale valevole per il primo e secondo posto e così via le seconde e le terze classificate. Al termine avranno luogo le premiazioni di rito e un rinfresco per stare tutti insieme, salutarsi, darsi il “cinque” e un arrivederci sui campi.

Vado Ligure. Domenica 29 settembre parte ufficialmente la settima edizione di “Liguria Selection”, il music show per interpreti, cantautori e band emergenti. Per la prima volta le selezioni live saranno itineranti in diverse località della regione.

Il pubblico potrà vivere un pomeriggio di musica da protagonista votando i propri artisti preferiti tra i quindici in gara, provenienti da tutta Italia, e partecipando alla lotteria che permetterà al numero estratto di vincere un premio messo in palio dal locale.

Il programma offre proposte musicali di genere pop, rock, jazz, folk, blues, musica classica, hip hop e rap. I giurati di questa prima tappa saranno il regista e attore Lazzaro Calcagno, il chitarrista Claudio Cinquegrana e il musicista Francesco Zino.

Celle Ligure. Sabato 28 e domenica 29 settembre il centro storico sarà trasformato in uno splendido giardino ricco di colori e profumi grazie alla dodicesima edizione di “Fiori Frutta Qualità”: una full immersion per conoscere e apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle.

Circa cento selezionati espositori animeranno un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare e acquistare piante poco note, da orto e da frutto, rare, insolite e curiose. Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare.

Il tema di quest’anno è dedicato a “Le spezie dall’antichità ai giorni nostri”: le migliori spezie del mondo saranno presentate attraverso laboratori e un’esposizione che potrà esaltarne tutte le qualità.