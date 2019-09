Festa ad Andora per i 70 anni di matrimonio di Susanna e Giovanni Battista Caviglia

Andora. Settant’anni di matrimonio.

Traguardo invidiabile per Giovanni Battista Caviglia detto Nino, 91 anni e Susanna Riolfo, 90 anni di Andora che oggi hanno festeggiato le nozze di titanio con una cerimonia religiosa riservata, condivisa con i familiari più stretti, commossi ed emozionati nel festeggiare una coppia unita, solida e serena.

Una famiglia di origini contadine e molto attiva nel sociale. Giovanni Battista di carattere più schivo, dedicato alla famiglia e all’amata attività agricola e alla caccia. La signora Susanna, casalinga, molto presente nella vita di parrocchia, anche come catechista, sostenitrice e volontaria di molte iniziative benefiche. Una donna da sempre animata da forte passione per la politica, intesa come servizio alla comunità, per cui si è spesa molto e che ha, evidentemente, trasmesso al nipote, Mauro Demichelis, attuale sindaco di Andora: un primo cittadino particolarmente emozionato nel consegnare ai suoi nonni la pergamena che il Comune conferisce a tutte le coppie longeve di Andora.

A festeggiare l’anniversario anche la figlia Olga Caviglia, la nipote Daniela e i due pronipoti, Alessio Demichelis, di 9 anni e la piccola Greta Baggieri di 2 anni.

“Sono per tutti noi un esempio di amore, rispetto reciproco e di vita attiva e felice” ha dichiarato Mauro Demichelis.