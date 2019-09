Cade dal motoscafo e viene ferita dall’elica: tagli profondi ad una gamba per bimba di 4 anni

Agg. Ore 18:15. Le ferite riportate dalla bambina (appena 4 anni), benché profonde, non sono risultate gravi. È stata dapprima trasportata all’ospedale San Paolo di Savona, dove è stata stabilizzata, salvo poi essere trasferita in codice rosso (precauzionale) all’ospedale Gaslini di Genova, a bordo dell’elicottero.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto di Savona, impegnato nelle indagini per capire i dettagli dell’accaduto.

Stando a quanto riferito in relazione alla dinamica, comunque, la bambina si trovava a bordo di un motoscafo di piccole dimensioni. Erano in corso le operazioni di ormeggio ad una delle boe situate davanti alla spiaggia di Porto Vado, quando la piccola sarebbe accidentalmente caduta in acqua, venendo risucchiata dall’elica. Il pronto intervento della madre e delle altre persone a bordo ha però permesso di recuperarla quasi subito, evitando conseguenze ben peggiori.

Vado Ligure. Viene ferita dall’elica di una barca (un motoscafo di piccole dimensioni) a Porto Vado, soccorsi mobilitati.

Vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 16,45, è stata una bambina. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma quel che è certo è che le pale dell’elica le hanno provocato delle ferite profonde ad una gamba.

Sul posto immediato l’intervento (ancora in corso) dei militi della croce rossa di Vado. Mobilitato anche l’elisoccorso.

Aggiornamenti in corso