Fbc Veloce 1910: le prime iniziative per festeggiare il 110° anniversario della fondazione

Savona. In occasione della stagione calcistica che segna il 110° anniversario dalla fondazione, la Fbc Veloce 1910 organizzerà una serie di iniziative per festeggiare la società insieme a tutti i suoi atleti, ai suoi soci, e le famiglie della città di Savona.

Il club del presidente Viti, che con il benestare di tutto il consiglio ha voluto valorizzare ulteriormente l’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nelle scorse stagioni assegnando ad ogni leva granata solamente allenatori con patentino Uefa B, come prima proposta per i 110 anni di storia, ha reso gratuita la quota di iscrizione per i più piccolini nati nel 2013 e 2014, un’iniziativa che va ad aggiungersi alla già collaudata settimana di prova gratuita valida per tutta la scuola calcio.

Così facendo, le famiglie dei bimbi hanno a disposizione un ottimo servizio a costo zero, contando inoltre su una coppia di allenatori di primissimo ordine, conosciutissimi nell’ambiente calcistico savonese, quali sono Bruno Tanda e Marino Masala.

In attesa del clou dei festeggiamenti che avverrà con l’anno nuovo fino a fine maggio (previste varie attività ed eventi, tra cui tornei per genitori e vecchie glorie granata, serate gastronomiche con musica e spettacoli di magia per i più piccoli, eccetera), la società ricorda agli interessati che per ogni informazione, la segreteria di via Tissoni è aperta tutti i pomeriggi dalle ore 14,30 alle 19 (sabato e domenica esclusi). Per contatti telefonici anche via Whatsapp 3497215202 (Grandi Davide) oppure 3923165492 (Lorito Salvatore), per contatti via email veloce1910@gmail.com.