Pietra Ligure. “Abbiamo fatto centro”. Così il presidente di “Facciamo Centro” Renata Gibbone traccia un bilancio degli eventi della stagione estiva 2019, che hanno visto protagonista l’associazione pietrese che riunisce le attività produttive del territorio comunale.

La rassegna di manifestazioni “Hello Summer” ha portato a Pietra Ligure tantissima gente. Migliaia di persone hanno assistito al “Tuffo nel Passato”, rappresentazione storica ambientata nel Medioevo ed accolta con grande entusiasmo da turisti e residenti.

Grandissima partecipazione anche per “Vuoi ballare con noi ?”, che ha fatto divertire moltissimi amanti del ballo, a ritmo di latino-americano, tango argentino, country e musiche moderne.

Con la “Notte Bianca Summer Voice”, Pietra Ligure è stata letteralmente invasa da oltre ventimila persone, che si sono riversate in tutte le piazze e le vie del centro.

Grande soddisfazione anche per il successo dalla “Fashion Night”, che ha visto protagoniste le migliori boutique del paese, con la presenza di un nome importante come Jo Squillo e grande rilevanza su alcuni importanti canali televisivi nazionali. “Si fa per ridere”, con la travolgente simpatia dei comici di Zelig, ha di nuovo riempito la grande Piazza San Nicolò, che è stata teatro anche dell’ultima riuscitissima serata “Dog in Pietra”, dedicata ai nostri amici a quattro zampe, manifestazione che vede una partecipazione di pubblico sempre maggiore e che ha permesso di raccogliere fondi per il canile di Finale Ligure.

“Una serie di “centri”, non certo facili da raggiungere, che hanno richiesto grandi sforzi sia sul piano delle risorse umane, che su quello economico; ma siamo convinti che la strada intrapresa sia quella giusta, perché soltanto con la sinergia tra amministrazione comunale e associazioni del territorio si potranno raggiungere i risultati sperati. Proprio per questo desideriamo ringraziare il sindaco Luigi De Vincenzi, l’assessore al turismo Daniele Rembado e tutti gli impiegati comunali che ci hanno sempre aiutato e sostenuto, tutte le associazioni di categoria, i Ristoratori Pietresi e della Val Maremola, Visit Pietra Ligure e la rete di impresa outdoor Seastone Riviera, sempre più convinti che l’unione fa la forza e più siamo e maggiori risultati riusciremo a raggiungere, soprattutto se sapremo unire le nostre risorse economiche”.

“Auspichiamo che l’amministrazione riesca a reperire sempre maggiori risorse da dedicare al turismo e ad eventi di richiamo, che possano promuovere e fidelizzare Pietra Ligure come meta turistica sempre piu’ allettante.

“Intanto continua la nostra collaborazione: così come abbiamo fatto con le ruote fiorite per “L’Infiorata”, anche per “Dolcissima Pietra” abbelliremo le nostre vetrine e le nostre vie con allestimenti a tema. L’appuntamento quindi è per il prossimo weekend”, conclude il presidente dell’associazione “Facciamo Centro”.