Esodo 2019, traffico sostenuto in A10: 5 chilometri di coda tra Spotorno e Savona

Provincia. Esodo 2019, dopo una giornata contraddistinta da poche presenze sulle autostrade savonesi, i rallentamenti sono arrivati in serata, con traffico intenso intorno alle 19, ma comunque scorrevole. Sono circa 5 (4,7), al momento, i chilometri di coda nel tratto compreso tra Spotorno e Savona, in direzione Genova.

“Nonostante l’incremento graduale dei flussi registrato a partire già dalla giornata di venerdì, l’ultimo fine settimana di agosto è stato caratterizzato da traffico prevalentemente intenso ma generalmente scorrevole sulle strade e autostrade, – hanno fatto sapere da Anas. – Il weekend è stato contrassegnato, infatti, dai rientri consistenti dei vacanzieri verso le grandi città, confermando il bollino rosso previsto nelle giornate di ieri e di oggi, in particolare lungo gli itinerari a lunga e media percorrenza in direzione delle aree metropolitane”.

“Si ricorda che il divieto di transito dei mezzi pesanti è ancora in vigore fino alle 22 di questa sera (1 settembre). Il prossimo fine settimana sarà inoltre contrassegnato dal bollino rosso per la mattina di sabato 7 e per il pomeriggio di domenica 8 settembre, con bollino giallo e previsione di traffico intenso negli altri orari”.

Per l’intera stagione dell’esodo estivo 2019 Anas ha predisposto un piano di gestione sulla propria rete di competenza avvalendosi di circa 1.100 automezzi, 5236 telecamere fisse, 1004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento sono stati gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali”, hanno concluso.