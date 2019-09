Savona. Nello scorso weekend si è svolta a Calizzano la quinta tappa del campionato giochi pony Egea nord-ovest. Tra i protagonisti anche i cavallerizzi e i cavalli della Asd Il Grillo gaucho, che ha base a Legino, un quartiere di Savona.

Il Grillo gaucho ha raggiunto il podio in tutte e tre le categorie. La categoria S2 del trotto è stata dominata dal team savonese: prima piazza per Sofia Cangemi, seconda per Giulia Papa, terza per Lorenza Carlotto, quarto per Marta Amedeo, sesto per Mara Grillo, sedicesimo per Bianca Travi. Gabriele Porcu, poi ha vinto la prova della categoria S1 4-8 anni, mentre Elisa Fabris ha concluso al secondo posto la gara della categoria S3 15-17 anni.

“Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dai nostri ragazzi – spiega il presidente Ivano Grillo della Asd Il Grillo gaucho – e ringraziamo le allenatrici Martina Airaldi, Elisa Fabris, Delia Aonzo”. La società, che è l’unica realtà a praticare equitazione in città, ha i suoi campi di allenamento vicino al campus savonese dell’Università di Genova, nel quartiere di Legino.