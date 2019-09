Entusiasmo ad Albenga per la nuova proprietà: “Colla Fantino eroi della città”

Albenga. Continua a crescere, ad Albenga, l’entusiasmo per la nuova gestione della squadra bianconera.

La Coppa Italia di Eccellenza è iniziata nel migliore dei modi, con le vittorie per 2-0 sul Campomorone Sant’Olcese e per 2 a 1 in casa della Cairese. Domenica 8 settembre gli ingauni ospiteranno al Riva il Finale, ma la partita sarà una pura formalità, dato che l’Albenga è già certa del passaggio in semifinale.

Ad una decina di giorni dall’inizio del campionato, in programma domenica 15 nuovamente tra le mura amiche contro il Campomorone Sant’Olcese, persino la coppa sta coinvolgendo i sostenitori dell’Albenga.

Oggi, al di fuori dello stadio Riva, è comparso uno striscione firmato Gradinata Sud Albenga che elogia senza troppa moderazione la nuova proprietà: “Semifinale sarà… Colla Fantino eroi della città!! Grazie ragazzi“.

Grazie agli investimenti di Gianpiero Colla e della moglie Carla Fantino, che hanno portato l’Albissola in Serie C prima di essere costretti a rinunciare alla categoria, l’Albenga calcistica sogna in grande, sperando di poter ripetere lo stesso percorso fino ad arrivare ai professionisti.