Entra in una villa e si nasconde in un armadio per evitare l’arresto: 20enne fermato dalla polizia locale

Ceriale. E’ stato individuato mentre si nascondeva in un armadio della villa che stava occupando abusivamente il 20enne originario della Libia, K.K., arrestato questa mattina dagli uomini della polizia locale di Ceriale con l’accusa di violazione di domicilio.

Lo straniero, pregiudicato e senza fissa dimora, si era introdotto in una villa sulla piana di Albenga che da diverso tempo non era abitata dai residenti.

A seguito di alcune segnalazioni, questa mattina due pattuglie in uniforme e una pattuglia in abiti borghesi sono entrati nell’abitazione: qui hanno rintracciato il malvivente, che per evitare l’arresto si era nascosto all’interno di un armadio.

Piantonato presso la camera di sicurezza del comando, domattina sarà condotto presso il tribunale di Savona per il processo per direttissima.

Sono in corso altri accertamenti nella zona mirati alla prevenzione e repressione di furti e occupazioni di stabili abbandonati.