Pietra Ligure. Nella giornata di ieri, domenica 8 settembre, a Torriglia, sulle alture del parco dell’Antola nell’entroterra genovese, si è disputato il campionato regionale di Enduro Mtb.

La gara si è svolta su quattro prove speciali per un totale di 40 chilometri e un dislivello positivo di circa 1.000 metri.

Con un’ottima prestazione, vincendo tutte e quattro le prove, è il pietrese Giacomo Dodino (team Bikappa-Lapierre) ad aggiudicarsi il titolo di campione ligure, con il tempo di 18’44”. Secondo classificato, staccato di 53 secondi, Davide Carissimi di Sestri Levante; a completare il podio della classifica assoluta è Bruno Lurani di Genova che chiude in 19’45”. Tra le donne a vincere è stata Monica Ferraro (Freeride Tigullio).

“Per me questa è stata una gara importante e ci tenevo ad esserci! L’Enduro in Liguria sta crescendo moltissimo ed è sempre più praticato. Ci sono nuove località come questa, l’Antola Bike Area, che investono sui sentieri e molti ragazzi approcciano a questo magnifico sport. Vincere per me significa prima di tutto poter essere di esempio e sono contento di rappresentare la mia regione il prossimo anno in Italia e anche all’estero“. Queste le parole di Giacomo Dodino durante la premiazione che ha visto l’assegnazione delle maglie Fci a tutti i vincitori delle categorie.