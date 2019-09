Enduro, Francesco Sibelli campione italiano: il plauso dell’amministrazione di Alassio

Alassio. Ancora un campione italiano “targato” Alassio. Dopo il successo di sabato di Carola Marengo che ha vinto il titolo di campionessa italiana Esordienti A di pattinaggio artistico, quale rappresentante della Olimpia Roller Team di Alassio, dopo la splendida affermazione della sempre più grande e sorprendente Luminosa Bogliolo in Polonia, in attesa di vederla protagonista ai campionati mondiali di atletica leggera, nella giornata di domenica 15 settembre a Spoleto, in Umbria, dopo l’ultima prova, Francesco Sibelli ha vinto il campionato italiano di motociclismo Enduro classe Major, con i colori del Moto Club Alassio.

“I miei complimenti, quelli del sindaco (sospeso) Marco Melgrati e del vicesindaco Angelo Galtieri, nonché dell’amministrazione e soprattutto di tutta la città di Alassio al neocampione italiano Francesco Sibelli – dichiara Roberta Zucchinetti, consigliera con delega allo sport -. Complimenti che vanno estesi al presidente del Moto Club Alassio Mimmo Giancone”.

“Questi ragazzi e ragazze, con il loro impegno, gli allenamenti, i sacrifici, le lunghe trasferte, il tempo sottratto allo studio e al lavoro, senza perdere di vista questi valori fondamentali, costituiscono un esempio per tutti i giovani di Alassio che si dedicano allo sport in tutte le sue declinazioni e uno stimolo a fare sempre meglio e a crederci sempre – conclude Zucchinetti -. Grazie ancora a Francesco Sibelli e complimenti ancora per questo splendido risultato“.

.