Emergenza sabbia ad Alassio: dalla Regione via libera alla realizzazione di un nuovo pennello

Alassio. Emergenza sabbia ad Alassio. E dalla Regione arriva il via libera alla realizzazione di un nuovo pennello in prossimità di Capo Santa Croce. Sarà fondamentale per prevenire mareggiate e proteggere quella zona di litorale, una delle più esposte in caso di eventi meteo-marini, con conseguenti ed ingenti danni.

Come si evince dal portale Savonauno: “Il progetto consiste nella realizzazione di un pennello in massi rocciosi della lunghezza di 50 metri formato da due spezzoni di diverso orientamento. Il primo tratto è radicato a terra con direzione nord – sud, il secondo è in direzione nordest-sudovest”.

“La testata del pennello si troverà alla profondità di circa 2,30/ 2,40 metri e sarà in grado di intercettare la gran parte della sabbia erosa dal litorale. A regime anzi, a ponente del pennello, si andrà a formare una spiaggia di significativa ampiezza, circa 150 metri”.

“Per la realizzazione dell’opera saranno utilizzati massi recuperati dalla radice di Molo Bestoso e dalle opere a protezione del Torrione e dell’Hotel Savoia. L’intervento sarà completato con un ripascimento stagionale della spiaggia, valutato in circa mille metri cubi, con sabbia prelevata dai fondali”.