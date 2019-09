Liguria. L’assemblea congressuale di Anci Liguria ha eletto 23 delegati dell’associazione alla 19^ assemblea congressuale dell’Anci, che si svolgerà dal 19 al 21 novembre ad Arezzo, e 3 consiglieri nazionali. Ai lavori dell’assemblea, presieduta dal presidente Marco Bucci, ha partecipato il presidente di tutte le Anci regionali Maurizio Mangialardi.

“L’associazione ligure è una delle Anci più efficaci e attive, dove i sindaci ci credono di più, e il 100 per cento dei comuni associati ne è testimonianza – ha affermato il coordinatore dei presidenti delle Anci regionali e presidente di Anci Marche e sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi – Il coordinamento nazionale dell’Anci ha funzionato anche grazie al grande contributo venuto da voi, sempre al fianco, propositivi e proattivi, volti a risolvere il problema e a dimostrare che in Anci ci si sta dimenticandoci tutti delle casacche di provenienza”.

Poi, rivolto al presidente Bucci, sindaco di Genova: “Le vicende di Genova sono un po’ speculari a quelle della mia regione di origine, le Marche – continua Mangialardi – che ha avuto quasi in simultanea un’alluvione e un terremoto. Aver individuato nella figura del sindaco, che è sempre presente e vicino alla sua gente, il commissario, è un grande segno e sono sicuro che il ponte ritornerà a posto presto perché noi sindaci abbiamo all’interno del nostro dna l’idea di essere efficaci, efficienti e di dare risposte concrete ai nostri cittadini”.

Si è poi proceduto all’elezione dei delegati. Gli amministratori liguri che saranno chiamati ad eleggere, insieme ai colleghi delle altre associazioni regionali italiane, il futuro presidente nazionale dell’Anci, il consiglio direttivo e il consiglio nazionale sono in totale 27: 23 eletti, a cui si aggiungono i 4 sindaci dei comuni capoluogo, componenti di diritto, Marco Bucci (Genova), Ilaria Caprioglio (Savona), Pierluigi Peracchini (La Spezia) e Claudio Scajola (Imperia).

Gli eletti per il savonese sono: Alessandro Bozzano (Varazze), Luigi De Vincenzi (Pietra ligure), Daniele Galliano (Bormida), Marina Lombardi (Stella), Massimo Parodi (Alassio), Roberto Sasso Del Verme (Laigueglia). Per la provincia di Geno: Claudia Brignole (Chiavari), Ivano Chiappe (Davagna), Elio Cuneo (Coreglia ligure), Simone Franceschi (Vobbia), Natale Gatto (Isola Del Cantone), Valentina Ghio (Sestri Levante), Filippo Lasinio (Rapallo), Katia Piccardo (Rossiglione), Alessandro Terrile (Genova). Per la provincia di Imperia: Umberto Bellini (Sanremo), Mario Conio (Taggia), Enrico Ioculano (Ventimiglia), Giuliano Maglio (Montegrosso Pian latte). Per la provincia di La Spezia: Andrea De Ranieri (Ameglia), Luca Del Bello (Levanto), Rita Mazzi (Follo), Emanuele Moggia (Monterosso al Mare);

Sono stati eletti, inoltre, 3 consiglieri nazionali: il sindaco di Vobbia (Genova) Simone Franceschi, il sindaco di Calizzano e presidente della provincia di Savona Pierangelo Olivieri, il presidente del Consiglio comunale di Genova e del Consiglio delle Autonomie locali liguri Alessio Piana.