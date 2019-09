Pietra Ligure. Pietra Ligure e Rapallo Rivarolese, squadre ben attrezzate per disputare un campionato nella metà alta della classifica, hanno avuto un avvio stentato: i bianconeri hanno raccolto un punto, i pietresi sono ancora a secco. Oggi, quindi, sono entrambe alla ricerca della prima vittoria.

La cronaca. Matteo Cocco, in panchina al posto dello squalificato Mario Pisano, schiera Berruti, Bottino, Baracco (cap.), Castello, Gaggero, Burdisso, Angirillo, Carro Gainza, Capello, Galleano, En Nejmy.

A disposizione Noceto, Praino, D’Aprile, Danio, Castagna, Rovere, D’Arcangelo, Chen, Bianco.

Stefano Fresia presenta gli ospiti con Basso, Verrini (cap.), Bonci, Chiappe, Sbarra, Mitrotti, Revello, Ymeri, Bertuccelli, Belardinelli, Kambo.

Riserve Schepis, D’Imporzano, Carbone, Maffei, Zambuto, Cappannelli, Pedetta, Menini, Romei.

Arbitra Giovanni Moro della sezione di Novi Ligure, assistito da Davide Musante (Genova) e Nicola Storace (Novi Ligure).

Locali con Berruti tra i pali; in difesa da destra Capello, Bottino, Galleano, Angirillo; a centrocampo Gaggero, Carro Gainza, Baracco, Castello; davanti Burdisso e En Nejmy.

Rapallo Rivarolese con Basso in porta; in difesa da destra Verrini, Chiappe, Mitrotti, Bonci; a centrocampo Sbarra, Ymeri, Revello; in attacco Kambo, Bertuccelli, Belardinelli.

Al 2 Pietra vicino al gol: punizione messa in area da Baracco, da due passi deviazione di En Nejmy e Basso respinge, poi Bottino tocca per Burdisso che nell’area piccola manda a lato.

Dopo la prima grossa opportunità, le squadre giocano senza esporsi troppo: partita equilibrata che appare aperta ad ogni risultato.

Al 12 i biancogialloneri guadagnano tre angoli ravvicinati, ma la difesa pietrese sventa grazie anche a due uscite coi pugni di Berruti.

Al 18 ci prova En Nejmy dal vertice dell’area: facile la presa di Basso.

Al 29 prova il tiro Castello: a lato di poco alla sinistra del portiere.

Al 31 punizione per gli ospiti da posizione centrale: Belardinelli calcia sulla barriera.

Squadre molto compatte, pochissimi spazi, lo spettacolo ne risente. Al 35 risultato fermo sullo 0 a 0.

Al 37 ammonito Capello per fallo su Belardinelli al limite dell’area. Punizione calciata da Bertuccelli sulla barriera, riprende lo stesso numero 9 e calcia a rete, Berruti con l’aiuto di Galleano respinge.