Finale Ligure. Un mese e tre giorni dopo il debutto stagionale in Coppa Italia, Finale e Cairese si ritrovano di fronte. Il primo scontro diretto stagionale tra le due formazioni era stato vinto dai valbormidesi; oggi si ritrovano di fronte per la partita che inaugura la terza giornata del campionato di Eccellenza.

La cronaca. Pietro Buttu manda in campo Vernice, P. Cavallone, Balbiano, Salata, Maiano, Finocchio, Faedo, Galli, Vittori (cap.), Odasso, Rocca.

A disposizione Grillo, Pollero, G. Buttu, Conti, G. Cavallone, Ferrara, Molina, Gerundo.

Beppe Maisano presenta la Cairese con Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Rusca, Bruzzone, Pastorino, Piana, Damonte, Di Martino, Saviozzi (cap.).

In panchina Stavros, Incorvaia, Tubino, Rizzo, Tamburello, Esposito, De Matteis, Prato, Pregliasco.

Dirige l’incontro Andrea Bassi della sezione di Genova, coadiuvato da Nicolò Orsini e Andrea Ciarletta (La Spezia).

In tribuna, tra gli altri, Diego Alessi, Gianluca Olivieri, Lorenzo Facello, Edoardo Capra, il Ds ospite Giribone.

Locali in campo col 4-4-2. Ospiti col 4-3-3.

Prime fasi intense ma senza azioni degne di nota. Le due squadre giocano molto palla a terra cercando rapidi fraseggi, ma agli attaccanti non arrivano palle buone. 0 a 0 dopo 10′.

Al 13 Saviozzi entra in area finalese, si accentra e calcia di esterno sinistro sul primo palo: a lato.

Al 15 Colombo chiude in angolo Faedo. Il corner messo in mezzo da Odasso è allontanato.

Al 18 Bruzzone recupera palla sulla trequarti, in area per Saviozzi: debole il suo colpo di testa.

Al 19 ammonito Rusca che atterra Vittori a centrocampo.

Al 21 gran giocata individuale di Faedo sulla destra, dribbla più avversari e poi calcia a rete: fuori di poco.

Saviozzi guadagna un corner al 23. Rusca lo calcia su Vernice.

Al 26 lancio per Saviozzi sulla sinistra, il suo rasoterra in diagonale esce di un soffio.

Al 27 Pastorino dalla sinistra serve in area un pallone a mezza altezza per Saviozzi che da posizione centrale di prima calcia a rete e insacca. Cairese in vantaggio: 0 a 1.

La Cairese insiste e al 31 Di Martino in piena area ha spazio per scoccare un destro potente che trafigge Vernice. 0 a 2.

La difesa finalese arranca al cospetto dei rapidi attaccanti gialloblù. Si gioca ancora prevalentemente nella metà campo locale, nonostante il doppio vantaggio cairese.

Al 35 punizione dalla destra di Di Martino, Galli di testa mette in angolo. Sugli sviluppi Doffo mette palla in rete ma il gioco era fermo per offside.

Al 39 Pastorino elude l’intervento di Maiano e calcia a rete: blocca Vernice.

Al 41 Faedo viene atterrato in area mentre si appresta a servire Vittori, tutto solo davanti al portiere. Sul dischetto va lo stesso Faedo che non sbaglia. Al 41 Finale 1 Cairese 2.