LIVE: CAIRESE – RIVASAMBA 1-0 (12′ Saviozzi)

45′ Fine primo tempo

39′ Proteste per un rigore da parte dei tifosi gialloblù. Pastorino sulla destra salta gli avversari e serve in area Damonte, Sanguineti prende palla e uomo, l’arbitro Barbieri da buona posizione allarga le braccia e lascia proseguire

37′ Subito un altro cartellino, ammonizione per Mazzino per atterramento di Pastorino

36′ Ammonizione anche per la Cairese, giallo per Damonte

35′ Pioggi sempre più fitta, ma il campo del Cesare Brin non sembra avere problemi

33′ Verticalizzazione per Saviozzi che sul filo del fuorigioco si trova a tu per tu con Raffo, ma questa volta il portiere ospite vince la sfida personale

28′ Prima azione offensiva per il Rivasamba che spreca tutto, Monteverde sulla destra va via a Moretti e dal fondo crossa per Sanguineti, ma la sua conclusione di prima finisce altissima.

20′ Punizione dalla destra per la Cairese: Piana batte corto per Pastorino che dal limite spara in porta, alto

16′ Pericolo per il Rivasamba: cross dalla sinistra di Damonte per Pastorino che al limite di spalle alla porta appoggia per Bruzzone, il quale di prima ci prova con il destro, ma viene rimpallato dalla schiena di Scarpino

12′ VANTAGGIO CAIRESE! Retropassaggio a Raffo, che non riesce a reggere la pressione di Saviozzi, il bomber locale gli ruba palla e con un diagonale mancino imbuca l’1 a 0.

10′ Partita combattuta a centrocampo, con la Cairese che predilige i palloni alti e il Rivasamba che non è ancora riuscita ad arrivare nell’aria avversaria

7′ Prima ammonizione: cartellino giallo per Busi

4′ Filtrante di De Matteis per Damonte che in area viene anticipato da Monteverde

1′ Partiti!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti F., Doffo, Rusca, Bruzzone, Pastorino, Piana, De Matteis, Damonte, Saviozzi. A disp.: Stavros, Incorvaia, Tubino, Rizzo, Tamburello, Esposito, Ferrero, Prato, Di Martino. All. Maisano

RIVASAMBA: Raffo, Porro, Scarpino, Severi, Busi, Monteverde, Mazzino, Sanguineti, Paterno, Fontana, Latin. A disp.: Molinelli, Sanna, Gabelli, Vottero, Motto, Lessona, Ivaldi, Barbieri, Labigalini. All. Del Nero

ARBITRO: Barbieri di Genova

ASSISTENTI: Verni e Cremona di Genova

Cairo Montenotte. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, sotto una leggera pioggia andrà in scena Cairese-Rivasamba. Esordio in campionato al Cesare Brin per i giovani gialloblù di mister Maisano, che arrivano dalla bella vittoria di Ospedaletti. Oggi ospiteranno i genovesi del Rivasamba, squadra che si è sempre dimostrata ostica e nello scorso turno ha guadagnato solo un punto, pareggiando 1 a 1 con il Busalla