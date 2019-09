Due biker soccorsi nei sentieri del finalese, trasportati al Santa Corona

Nell’entroterra di Finale Ligure due interventi di soccorso per altrettanti biker quasi contemporaneamente da parte di soccorso alpino, vigili del fuoco e personale sanitario. Tutto nel pomeriggio di oggi.

Il primo per un uomo svizzero del ’67: caduto dalla bici si è procurato un trauma ad un braccio e all’anca sinistra. Una volta tabilizzato dai soccorritori sulla barella è stato condotto dal mezzo dei vigili del fuoco fino all’ambulanza della Croce Verde di Finalborgo per il successivo trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Nel frattempo un secondo intervento sul sentiero vicino alla base americana (Colle San Giacomo): sul posto vigili del fuoco, 118 e militi della Croce Bianca di Finale Ligure. Anche in questo caso il biker, rimasto ferito a seguito di una caduta, è stato stabilizzato per il trasporto in ambulanza e il trasferimento al nosocomio pietrese.