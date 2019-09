Andora. Torna il Miglio e mezzo marino di Andora, la manifestazione non competitiva di nuoto libero in mare. Due le distanze: il miglio marino, ovvero 1.852 metri, e il mezzo miglio marino, pari a 926 metri. L’appuntamento con la seconda edizione è per domenica 8 settembre, alle ore 11, nella spiaggia libera Sciabecco sulla passeggiata di levante di Andora.

L’evento sportivo, non competitivo e aperto a tutti, è organizzato dal Circolo Nautico Andora, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con l’Associazione Nuoto in Mare e l’Associazione Bagni Marini. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 250 partecipanti e comunque entro le ore 12 di sabato 7 settembre.

Foto 2 di 2



Le iscrizioni sono accettate per categorie Fin Master e Fitri solo per coloro in regola con il tesseramento annuale in corso di validità. Per gli iscritti nella categoria Amatori sarà necessario presentare all’atto della punzonatura relativa copia del certificato medico di sana e robusta costituzione in corso di validità.

Per i minori è necessaria un’ulteriore manleva dei genitori; al ritiro della cuffia numerata si dovrà presentare il certificato medico di buona salute.

La zona di cambio e deposito sacche sarà situata presso la tensostruttura all’interno del porto.

Saranno premiate le seguenti categorie: primi tre assoluti Fin Master maschili e femminili, primi tre assoluti Fitri maschili e femminili, primi tre assoluti Amatori maschili e femminili. In caso di presenza di agonisti verrà dedicata loro una classifica specifica.

Le iscrizioni sono aperte ed effettuabili tramite email da inviare ad info@cnandora.it complete dei propri dati anagrafici. Successivamente al ritiro della cuffia numerata e del pacco gara si dovrà presentare il certificato medico di buona salute oppure direttamente presso la segreteria del Circolo Nautico Andora, dalle ore 10 alle ore 12, compilando l’apposito modulo ed allegando il certificato medico.

Per tutte le categorie, Amatori inclusi, non sono accettate mute, tute da triathlon o altri supporti alla nuotata come pinne, palette o similari. La partenza della gara è prevista alle ore 11 dalla spiaggia libera Sciabecco; dieci minuti prima del via verrà spiegato il percorso con l’ausilio di un altoparlante.

Al termine della premiazione ci sarà un pasta party. In mare verrà garantita assistenza ai nuotatori a mezzo di gommoni ed una moto d’acqua adibita al salvamento. Quote di iscrizione: 15 euro per singola gara, 20 euro per gara combinata.

Il pagamento della quota d’iscrizione può avvenire direttamente all’atto dell’iscrizione o tramite bonifico bancario all’Iban IT40S0335901600100000110837, intestazione conto Circolo Nautico Andora presso Banca Intesa. Tutte le informazioni sono reperibili presso la segreteria dell’organizzazione telefonando al numero 018286548 o inviando una mail a info@cnandora.it.

Annullamento iscrizione e rimborso quote, ritiro pettorine e pacchi gara: sabato 7 settembre dalle ore 17 alle 20 e domenica 8 settembre dalle 8,30 alle 10 presso la tensostruttura del porto.

.