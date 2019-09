Provincia La fase stabile prosegue anche nella giornata di domenica, ma sarà sempre presente la consueta instabilità pomeridiana nell’interno. Da lunedì generale calo termico con anche qualche fenomeno.

Sono queste le previsioni meteo per oggi (1 settembre) e domani (2 settembre)fornite dal centro meteorologico Limet.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo sereno su tutta la costa ligure, fatta eccezione per l’estremo ponente dove troveremo delle velature; qualche nube sarà presente anche nell’entroterra. Nel corso del pomeriggio, rovesci temporaleschi interesseranno l’Appennino orientale e le Alpi Liguri, mentre sulla costa il cielo risulterà velato o poco nuvoloso. In serata esaurimento dei fenomeni nell’interno

Venti: Deboli dai quadranti meridionali per buona parte della giornata. Rinforzi da sud-ovest nel corso della serata a ponente. Mari: Da quasi calmi a poco mossi. Temperature: In lieve aumento le minime nell’entroterra, in lieve calo le massime costiere. Costa min: 21/24°C, max: 26/30°C; interno min: 14/20°C, max: 24/ 28 (fondovalle)°C

Avvisi: Venti forti o di burrasca da nord/nord-est dalla sera.

Queste invece le previsioni per quanto riguarda la giornata di domani (lunedì 2 settembre). Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo molto nuvoloso con qualche piovasco sparso nell’interno e sulla costa del centro-ponente. Nel corso del pomeriggio rovesci temporaleschi interesseranno l’entroterra, mentre sulla costa sarà generalmente asciutto. Situazione ancora incerta.

Venti: Fino a metà giornata deboli da sud sul centro-levante, deboli o moderati da nord-est sul ponente. Nel corso del pomeriggio rotazione a nord/nord-est sull’intera regione con intensità fino a forte o di burrasca come da avviso. Mari: Poco mossi fino al pomeriggio, poi stirati sotto-costa e mossi al largo. Temperature: In calo.