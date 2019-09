Domenica a Savona la 34a Fiera di San Bartolomeo del Bosco, Zunato: “Un posto da visitare tutto l’anno”

Savona. “Oltre ad essere una località molto nota agli amanti del trekking, la frazione di San Bartolomeo del Bosco, a circa 450 m.s.l.m. , più o meno a metà strada dalla cima del monte San Giorgio, offre una bellissima vista del mare a Sud e delle Alpi ad Ovest. E’ in questo contesto dalla ricca biodiversità che affondano le radici storiche, più rurali, della città di Savona”. Lo afferma l’assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, Maria Zunato.

“Nella zona vi si trovano ancora numerose testimonianze attestanti la rilevanza dell’economia rurale per l’intera città – spiega – pensiamo all’antica azienda agricola Olmate della famiglia Lamba – Doria, ai ruderi della neviera che riforniva di ghiaccio il territorio, al monastero – Cascina Cerisola – gestita dagli Agostiniani”.

“Attorno a loro la comunità rurale produceva quanto serviva al sostentamento di tutti: un’economia apparentemente lontana, ma alla cui sapienza ritorniamo per non perdere le nostre tradizioni, ma anche per traguardare, in una chiave moderna, le istanze di un territorio vincente per il nostro futuro” conclude Zunato.