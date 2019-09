“Derby” Albenga-Imperia: match nel mirino dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive

Albenga. Si scaldano i motori, in terra ingauna (e non solo), per l’attesissimo match calcistico (terza giornata di campionato) tra Albenga e Imperia. Una sorta di “derby”, vissuto in modo particolare dai tifosi delle due compagini.

E lo sanno bene anche all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, che ha accesso i riflettori sulla sfida, che si giocherà domenica, allo stadio ingauno Annibale Riva, ravvisando (come avviene da qualche stagione senza che in realtà ultimamente sia accaduto nulla) profili di rischio.

L’organo ha, dunque, richiesto all’Autorità Provinciale di Pubblica sicurezza di Savona, previa riunione con le società sportive interessate, di valutare la fattibilità dell’attuazione di una serie di misure organizzative.

Si tratta della vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti nel limite stabilito dalle Autorità di P.S. nelle ricevitorie individuate dalle società sportive sotto la responsabilità delle stesse previa esibizione da parte dell’acquirente di un documento di identità vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti sino alle 19 del giorno antecedente la gara; trasmissione a cura della società sportiva ospitata dell’elenco degli acquirenti alla questura di Savona, comprensivo del nominativo e della data di nascita, entro le 10 del giorno della gara; impiego nel settore ospiti di volontari della società ospitata con casacca riconoscibile (simile a quella degli steward); adeguata comunicazione ai tifosi delle Società Sportive interessate.