Denunciato per l’uso di spray urticante nella lite in piazza del Popolo: 17enne è accusato anche del furto di una collana

Savona. E’ stato denunciato anche per il reato di furto con strappo il diciassettenne marocchino che, giovedì pomeriggio, insieme ad un connazionale di 21 anni (arrestato invece per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale), è rimasto coinvolto in una violenta lite con alcuni cittadini gambiani in piazza del Popolo.

Come hanno accertato i poliziotti della Questura, infatti, il minorenne qualche ora prima del diverbio ha derubato una donna savonese della collanina d’oro nella zona di via delle Trincee. Quando il minorenne è stato perquisito, oltre allo spray al peperoncino usato contro i cittadini del Gambia, è stato trovato anche il gioiello il cui furto era stato già denunciato dalla proprietaria.

Il diciassettenne, che è stato denunciato alla procura per i minori di Genova, dovrà quindi rispondere della doppia accusa di lesioni e furto con strappo.