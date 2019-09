Borgio Verezzi. Nella mattinata di domenica 8 settembre si è disputata la quinta ed ultima gara del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun, ovvero la Vertical Verezzi. La corsa, partita alle ore 9,30 a Borgio da piazza delle Magnolie, ha previsto l’arrivo a Verezzi in piazza Gramsci.

Un percorso di 5,85 chilometri con salita lungo il sentiero geologico, con passaggi lungo il tragitto del running park RunRivieraRun. La corsa è stata portata a termine da 105 atleti; circa venticinque, invece, sono saliti camminando lungo un percorso più breve, di 4 chilometri.

di 23 Galleria fotografica Podismo: la Vertical Verezzi









In una giornata soleggiata e non calda, ideale per correre, Davide Fia dell’Atletica Mondovì ha preceduto tutti chiudendo in 22’22”. Secondo classificato Alessandro Benati dell’Atletica Cogne in 22’54”, terzo Federico Miglio dell’Atletica Trecate in 23’34”.

A seguire, 4° Andrea Ermellino (Cambiaso Risso) 23’44”, 5° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale San Giorgio) 23’44”, 6° Fabrizio Moscarini (Atletica Mondovì) 23’59”, 7° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale San Giorgio) 24’28”, 8° Marco Cadario (GP Tappo Rosso) 24’48”, 9° Marco Taricco (Atletica Fossano) 25’12”, 10° Andrea Verderame (Atletica Run Finale) 25’43”, 11° Patrizio Vadone (RunRivieraRun) 25’44”, 12° Fabriziio Sampo (Sportification) 26’10”, 13° Adriano Bertano (RunRivieraRun) 26’13”, 14° Massimo Panzin 26’14”, 15° Giovanni Zuffo (Runners Loano) 26’25”, 16° Marco Nicola (Baia del Sole) 26’52”, 17° Gennaro Battaglia (RunRivieraRun) 26’57”, 18° Stefano Ariu (RunRivieraRun) 26’58”, 19° Paolo Rolando 27’05”, 20° Marco Vacchini (Fulgor Prato Sesia) 27’09”.

Al ventitreesimo posto, vincitrice della gara femminile, Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne con il tempo di 27’41”. Seconda classificata Alina Roman dell’Atletica Varazze in 28’23”, terza Giorgia Ganis del Pont-Saint-Martin in 28’55”.

Poi, 4ª Luigina Definis (Podistica Torino) 29’58”, 5ª Marcella Ferraro 30’13”, 6ª Elena Patrucco (Sanfront) 30’52”, 7ª Marina Saccone (RunRivieraRun) 31’24”, 8ª Elisabetta Cason (Olimpia Atletica) 31’31”, 9ª Fernanda Ferrabone (RunRivieraRun) 31’51”, 10ª Nella Andronaco (Runners for Autism) 32’06”.

Per quanto riguarda le singole categorie anagrafiche, sono stati premiati i primi classificati al di fuori dei top 10: Marco Nicola, Patrizio Vadone, Fabrizio Sampo, Giovanni Zuffo, Franco Guidobaldi, Roberta Fantino, Elisa Cerasuolo, Alessandra Robutti, Laura Vittonetto.

Il circuito Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun, che comprendeva le cinque gare che si sono svolte a Borghetto Santo Spirito, Pietra Ligure, Finale Ligure, Loano e Borgio Verezzi, ha visto primeggiare Alessandro Benati ed Elisa Vitton Mea dell’Atletica Cogne marito e moglie.

La classifica completa della Vertical Verezzi:

