Dalla Brunik alla Tre Gazzelle, storie speciali: Noberasco ospita la presentazione di “Innamorati dei Rally”

Carcare. Noberasco, cuore pulsante per lo sport, abbraccia la solidarietà con la presentazione del libro “Innamorati dei Rally – Dalla Brunik alla Tre Gazzelle, storie speciali” di Sergio Remondino con Giorgio Leonetti, che ospiterà nella cornice del suo stabilimento di Carcare sabato 28 settembre alle ore 10,30.

Questa iniziativa è parte integrante di un progetto di responsabilità sociale. L’evento, infatti, sarà occasione per conoscere la realtà di Casa do Menor Sao Miguel Arcanjo, grazie al missionario padre Renato portavoce del progetto e ideatore della onlus omonima fondata nel 1986 in Brasile per aiutare i bambini abbandonati. L’incasso della vendita del libro andrà ad aiutare la missione, appoggiando il lavoro dei volontari.

Così Gabriele Noberasco, “Odeon” per gli appassionati di rally, conferma: “Il rally per me è emozione, adrenalina, velocità. Ma soprattutto è passione. Ed è proprio questa la scintilla per sostenere con piccoli gesti delle azioni concrete, come quelle della onlus Casa do Menor Sao Miguel Arcanjo“.

Noberasco, da sempre sensibile alla responsabilità sociale, non può mancare con il suo supporto.