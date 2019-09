Da stasera a Cairo Montenotte: CONOSCERE L\'AMBIENTE È UN PRIMO PASSO PER PROTEGGERLO

A partire da stasera, venerdì 20 settembre 2019, IL COMITATO TERRITORIALE ARCI SAVONA E IL CIRCOLO PABLO NERUDA DI CAIRO MONTENOTTE organizzano, presso la sede del Circolo in Via Romana 20, con il Patrocinio del Comune di Cairo Montenotte ed in collaborazione con l’Osservatorio per la qualità della vita, l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza “CONOSCERE L’AMBIENTE È UN PRIMO PASSO PER PROTEGGERLO”.

La manifestazione prevede sei incontri, ogni venerdì sera, per conoscere più da vicino le problematiche legate all’Ambiente con particolare riferimento alle criticità del nostro territorio.

Il primo appuntamento è fissato per stasera alle ore 20:45 con l’INCONTRO CON L’AUTORE e la presentazione del libro “L’ECOLOGIA: UTOPIA O PROGETTO? a cura del dott. Giulio Save esperto di Ingegneria Ambientale, Consulente industriale. Già Presidente dell’Osservatorio sulla qualità della vita. Introduce la presentazione il dott. Ugo Trucco medico specialista cardiologo, già Presidente dell’Ordine dei Medici

L’incontro sarà preceduto dai saluti del Sindaco di Cairo Montenotte dott. Paolo Lambertini e dalla presentazione dell’iniziativa “Conoscere l’ambiente un primo passo per proteggerlo” a cura del Presidente del Comitato Territoriale Arci di Savona Ing. Franco Zunino e della Ppresidente del Circolo Pablo Neruda Valeria Ughetti.