Da fine ottobre la seconda edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano

Loano. Dopo il successo della prima edizione che, lo scorso inverno, ha visto ben 23 imbarcazioni al via, sabato 26 ottobre prenderà il via la seconda edizione del Campionato Invernale Marina di Loano, organizzata da Circolo Nautico del Finale, Circolo Nautico Loano, Cnam Alassio, con la collaborazione di Marina di Loano e dello Yacht Club Marina di Loano.

Il programma della manifestazione prevede sette fine settimana di regate e di divertimento aperti alle imbarcazioni da 7 metri in su. L’organizzazione mette a disposizione l’ospitalità gratuita, dal 19 ottobre al 25 febbraio a Marina di Loano per tutte le imbarcazioni iscritte che garantiranno la presenza e la partenza nelle regate in almeno cinque weekend di regata.

Il bando di regata è disponibile ai link http://www.circolonauticoloano.it/ e http://bit.ly/campionatoInvernale2019

Le iscrizioni dovranno pervenire alla segreteria organizzatrice entro domenica 20 ottobre.

La prima manche, autunno 2019, si svolgerà nei weekend 26/27 ottobre, 3/4 novembre, 24/25 novembre; la seconda manche, inverno 2020, nei weekend 5/6 gennaio, 2/3 febbraio, 2/3 marzo.

Ogni sabato il primo segnale di avviso sarà dato alle ore 11,40. Per le regate della domenica sarà esposto apposito comunicato.

La formula di partecipazione è molto ampia e consente l’iscrizione e le relative classifiche per le imbarcazioni in possesso di certificati di stazza ORC e IRC, ma anche per chi vorrà navigare in classe Libera con adozione del rating Fiv.

Il programma degli eventi collaterali prevede, ogni sabato dopo le regate, un aperitivo rinforzato presso lo Yacht Club Marina di Loano, ed altre attività sempre legate al mondo della vela.