Cuccioli malati soccorsi ad Altare, ora cercano una famiglia

Altare. Una cucciolata di gattini malati, trovati ad Altare, è stata soccorsa dai volontari della Protezione Animali savonese.

I cinque piccoli, di poche settimane, sono ora in cura presso la sede di via Cavour 48r a Savona: “Stanno pian piano guarendo e riprendendo forza – raccontano dall’Enpa – sono ancora un po’ sospettosi ed impauriti ma l’amore dei volontari li trasformerà presto in soggetti affettuosi e socievoli”.

Appena guariti potranno essere dati in adozione; si possono già vedere, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.