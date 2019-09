Cosseria, minoranza all’attacco: “Niente spazi aggregativi per i giovani e aree giochi in pessimo stato”

Cosseria. Nessuno spazio aggregativo per i più giovani, aree giochi in pessimo stato, il circolo “La Bicocca” chiuso da mesi e le strutture sportive presenti sul territorio comunale inagibili.

Il gruppo consigliare “Progetto Cosseria” presenta un’interpellanza al sindaco e al consigliere alle Politiche giovanili per conoscere le intenzioni della giunta guidata da Roberto Molinaro in merito alle azioni future in favore di bambini e ragazzi cosseriesi.

“Non esistono forme di consultazione e partecipazione dei giovani funzionali alla loro cittadinanza attiva, e inoltre le aree che potrebbero ospitarli per lo svago e il divertimento sono impraticabili – spiegano i consiglieri Milena Armellino, Giorgio Bacino e Cristina Delfino – Ci chiediamo se la maggioranza ritenga importante questo aspetto e se abbia intenzione di porre rimedio ad una situazione che sta causando l’allontanamento dei cosseriesi in erba dal loro paese”.