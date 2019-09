Corsa, ciclismo e processioni religiose: tutte le variazioni al traffico del fine settimana sulle strade savonesi

Finale Ligure/Loano/Stella. Domenica 29 settembre tra Finale Ligure e Calizzano si dispiegherà la “Corsa della Corona”, con partenza da Finalborgo alle 9.30 e arrivo a Calizzano intorno alle 16.30 circa.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, la Prefettura di Savona ha disposto il divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia lungo la Sp17 dalle 9.30 alle 10 da Finalborgo a Calice Ligure.

Sempre domenica 29 settembre si terrà la corsa ciclistica “Gran Fondo On Energy” organizzata dai LoaBikers. La gara inizierà e si concluderà a Loano attraversando i comuni di Albenga, Bardineto, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Calizzano, Ceriale, Cisano, Erli, Loano, Toirano, Villanova d’Albenga, Zuccarello.

Anche in questo caso la Prefettura ha disposto la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dalle 10.30 circa alle 13.30 circa lungo il percorso della gara.

In ultimo, nella frazione di Santa Giustina a Stella si terrà la processione religiosa in onore della santa omonima.

Per questo è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione in entrambi i sensi di marcia della Ss334 “del Sassello” dal chilometro 12+300 e dal chilometro 12+600 in andata e ritorno dalle 17.45 alle 18.45 circa.