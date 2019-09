Coppa Liguria: San Filippo Neri contro Borgio Verezzi, la cronaca in diretta

Albenga. Si completa questa sera la quarta giornata del girone A della Coppa Liguria di Seconda Categoria. La San Filippo Neri, ferma a quota 1 punto in classifica, ospita il Borgio Verezzi che, con 5 punti all’attivo, spera ancora nella qualificazione.

La cronaca. Giuseppe Pellegrino ed Alessandro Sportelli schierano Sappa, Fejzillari, Mantero, Muscio, Garofalo, Munì (cap.), Principato, Messina, El Maazouzi, Calcagno, Giampà.

A disposizione Zanatta, Vignati, G. Sportelli, Conforti, De Luca, Miserendino, Guarino, Lo Presti, Ghirardo.

Simone Rattalino manda in campo Cavallero, Cauteruccio, Bigaglia, Patitucci (cap.), Allisiardi, Lavato, Ottina, Iannuzzi, Cela, Fornari, Giglio.

In panchina Dalla Pria, Rosati, Pasquale, Pascarella, Bertozzi, Tassisto, Pirrotta, Frione.

Arbitra Maurizio Accame della sezione di Albenga.

Locali in campo col 4-3-3. Ospiti col 4-4-2.

Il primo tentativo, al 4, è di Fornari dalla distanza: a lato.

Al 7 Ottina salta due avversari e cerca l’assist per Fornari, provvidenziale l’intervento di Munì.

All’11 imbucata di Patitucci, in area Ottina e Cela non si capiscono e l’occasione sfuma.

Al 13 Messina guadagna un angolo. Calcagno calcia in mezzo, Iannuzzi di testa allontana. Poi lancio lungo per Calcagno che controlla, si accentra e calcia, Lavato respinge in corner.

Sugli sviluppi respinta corta e Messina calcia a botta sicura, un difensore rossoblù si oppone.

Il Borgio riparte, lancio lungo per Ottina che si presenta a tu per tu con Sappa, ci pensa Mantero a recuperare e intervenire sul pallone, fermando l’azione.

Al 15 ammonito Bigaglia per fallo su El Maazouzi. Punizione, mancino di Giampà a lato di poco.

Al 18 entra Pirrotta al posto di Ottina.

Al 20 punizione calciata di potenza da Fornari, Sappa respinge coi pugni, poi il portiere giallorosso si oppone a Cela sulla ribattuta. Quindi Pirrotta prova a rimetterla in mezzo, Messina chiude in angolo.

Ancora 0 a 0 a metà frazione.

Al 26 San Filippo vicina al gol. Palla da Garofalo a El Maazouzi, ribattuta, la sfera arriva dietro a Calcagno che fa partire un missile: traversa piena.

Dopo un inizio favorevole al Borgio, ora sono gli albenganesi a proporsi in avanti con più insistenza.

Al 32 Pirrotta va via sulla destra, Cauteruccio si sovrappone e riceve, cross alto a cercare Fornari, Sappa smanaccia in angolo.

Al corner dalla destra di Calcagno, incorna Muscio: respinge Cavallero poi Patitucci scaraventa via. L’azione locale prosegue e Giampà da fuori prende la mira e conclude: sul fondo.

Al 37 da sinistra Fornari mette in mezzo, Pirrotta di prima sulla destra per Cela che spara in diagonale: a lato di poco.

Ancora angolo per il Borgio, al 39: Patitucci serve al limite Fornari che scocca il destro, alto.

Sull’altro fronte prova El Maazouzi da fuori: sopra la traversa.

Al 42 punizione di Calcagno nel mucchio, sponda di Muscio e Giampà da pochi passi cerca il tocco vincente: deviato in angolo. Dal tiro dalla bandierina nasce una prolungata azione che termina con una bella giocata di Giampà, bravo a saltare Lavato, ma la conclusione è alta.

Il Borgio finisce il primo tempo in affanno. Nemmeno un secondo di recupero: 0 a 0 all’intervallo.