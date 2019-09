FORMAZIONI

OLIMPIA CARCARESE: Allario, Sozzi, Marenco, Marini, Spozio, Comparato, Volga, Rebella, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Landi, Caruso, Bagnasco, Dinatale, Cervetto, Manti, Concas, Botta. All. Chiarlone

QUILIANO&VALLEGGIA: Fradella, Bondi, Carocci, Buffo, Vittori, Russo, Bazzano, Magnani, Marotta, Grippo, Fabbretti. A disp.: Bruzzone, Salinas, Armellino, Vivalda, Tino, Lupino, Alaza, Ottonello, Cambone. All. Ferraro

Carcare. Buonasera cari lettori di Ivg.it, alle ore 20.30 fissato il fischio d’inizio di Olimpia Carcarese-Quiliano&Valleggia, valevole per la quinta giornata di Coppa Liguria girone B. Entrambe le squadre a quota 5 punti (una vittoria e due pareggi) e con la possibilità di raggiungere in vetta alla classifica il Millesimo, che deve ancora scontare il turno di riposo e oggi ha perso contro la Letimbro. Da una parte i biancorossi, che in estate hanno portato a Carcare tanti nuovi innesti di esperienza e di categorie superiori, dall’altra il Quiliano, squadra rodata e giovane, che ha in bomber Toro Marotta la sua punta di diamante.