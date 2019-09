Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria, si parte: gli incontri del fine settimana

Albenga. Sono 44, come l’anno scorso, le squadre iscritte alla Coppa Liguria di Seconda e Terza Categoria. Sono state suddivise in 12 gironi triangolari e 2 gironi quadrangolari. Le 14 vincitrici passeranno il turno.

Il secondo turno si svolgerà mercoledì 6 novembre, mercoledì 20 novembre e mercoledì 4 dicembre; sarà articolato in due triangolari e due quadrangolari.

Le prime classificate accederanno alle semifinali, in programma, con andata e ritorno, mercoledì 11 marzo e mercoledì 25 marzo. Ancora da stabilire la data della finale, secca e in campo neutro.

Di seguito la composizione dei raggruppamenti.

Girone A: Virtus Sanremo, Atletico Argentina, San Filippo Neri Albenga, Borgio Verezzi

Girone B: Calizzano, Murialdo, Pallare

Girone C: Vadese, Santa Cecilia, Sassello

Girone D: Campo Ligure Il Borgo, Masone, Rossiglionese

Girone E: Mele, Lido Square, Corniglianese

Girone F: Begato Calcio, Sporting Ketzmaja, Bolzanetese Virtus

Girone G: Granarolo, Casellese, Atletico Genova

Girone H: Davagna, Ravecca, Apparizione

Girone I: Carignano, Genovese Boccadasse, Pontecarrega

Girone L: Borgo Incrociati, Atletico Quarto, Pieve Ligure

Girone M: Vecchio Castagna Quarto, San Lorenzo DC Sanvi Genova, Borgo Rapallo

Girone N: Rupinaro Sport, Atletico San Salvatore, Cornia

Girone O: Moconesi Fontanabuona, Atletico Casarza Ligure, Segesta Sestri Levante

Girone P: Antica Luni, Luni, Madonnetta, Santerenzina

La prima giornata della prima fase è in programma nel fine settimana. Vediamo gli incontri in calendario con data ed orario.

Girone A

domenica 8 settembre ore 16, al Riva di Albenga: San Filippo Neri Albenga – Atletico Argentina

domenica 8 settembre ore 18, al Comunale di Borgio Verezzi: Borgio Verezzi – Virtus Sanremo

Girone B

domenica 8 settembre ore 18, al San Antonio di Murialdo: Murialdo – Pallare

riposa: Calizzano

Girone C

domenica 8 settembre ore 18, al Faraggiana di Albissola Marina: Santa Cecilia – Vadese

riposa: Sassello

Girone D

sabato 7 settembre ore 18, al Tognocchi di Rossiglione: Rossiglionese – Masone

riposa: Campo Ligure Il Borgo

Girone E

sabato 7 settembre ore 18, al Ronco di Mele: Mele – Lido Square

riposa: Corniglianese

Girone F

domenica 8 settembre ore 10,30, al Torbella di Genova Rivarolo: Begato Calcio – Bolzanetese Virtus

riposa: Sporting Ketzmaja

Girone G

sabato 7 settembre ore 18, al Comunale di Casella: Casellese – Granarolo

riposa: Atletico Genova

Girone H

domenica 8 settembre ore 10,30, al XXV Aprile di Genova: Ravecca – Apparizione

riposa: Davagna

Girone I

sabato 7 settembre ore 18, al Sant’Eusebio di Genova: Carignano – Pontecarrega

riposa: Genovese Boccadasse

Girone L

domenica 8 settembre ore 10,30, al Sant’Eusebio di Genova: Borgo Incrociati – Pieve Ligure

riposa: Atletico Quarto

Girone M

sabato 7 settembre ore 18, al Broccardi di Santa Margherita Ligure: San Lorenzo DC Sanvi Genova – Borgo Rapallo

riposa: Vecchio Castagna Quarto

Girone N

domenica 8 settembre ore 18, al Celeri di Chiavari: Rupinaro Sport – Atletico San Salvatore

riposa: Cornia

Girone O

sabato 7 settembre ore 18, al Comunale di Casarza Ligure: Atletico Casarza Ligure – Segesta Sestri Levante

riposa: Moconesi Fontanabuona

Girone P

domenica 8 settembre ore 18, al Falconara di Lerici: Santerenzina – Luni

domenica 8 settembre ore 18, al Camaiora di Santo Stefano Magra: Madonnetta – Antica Luni

Sabato 14 e domenica 15 settembre si giocherà la seconda giornata; la terza ed ultima giornata andrà in scena sabato 21 e domenica 22 settembre. Per i gironi A, B, C e P ci sarà anche il ritorno, che si disputerà domenica 29 settembre, domenica 6 ottobre e domenica 13 ottobre.