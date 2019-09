LIVE: LETIMBRO – O. CARCARESE 0-0

10′ Lancio di Spozio per Canaparo che ci prova dalla sinistra, ma la sua conclusione si spegna sul fondo

8′ Rinvio di Bianco, spizzicata di testa di Spozio, retropassaggio di Ezeukwu a Landi, che sotto la pressione di Orcino si salva in rimessa laterale

1′ Partiti!

Prima dell’inizio del match, osservato un minuto di silenzio in memoria di Edy Amendola, mister del Millesimo scomparso venerdì.

FORMAZIONI

LETIMBRO: Bianco, Palmiere, Giusto, Pescio, Lovesio, Rossetti, Delbuono, Orcino, Bianchi, Carvisiglia, Martino. A disp.: Valeriati, Melogno, Denato, Calabrò, Cappelletti, Ottonello, Gilardoni, Morando, Valdora. All. Oliva

OLIMPIA CARCARESE: Landi, Vero, Mazza, Ezeukwu, Spozio, Comparato, Manti, Bagnasco, Canaparo, Hublina, Zizzini. A disp.: Allario, Caruso, Rebella, Concas, Briano, Volga, Siri.

ARBITRO: Marco Bagnato di Genova

Santuario. Buongiorno cari lettori di Ivg.it, oggi seguiremo Letimbro – Olimpia Carcarese, valida per la 6° giornata di Coppa Liguria. Dopo un pareggio e due sconfitte, i padroni di casa guidati da mister Oliva lo scorso turno guadagnano la prima vittoria stagionale, battendo in trasferta il temibile Millesimo. Oggi vogliono dunque ripetersi per poter ancora puntare ai vertici della classifica. Grandi motivazioni anche per i valbormidesi, che nonostante le numerose assenze, vogliono rialzare la testa dopo il 2 a 0 subito per mano del Quiliano, una sconfitta che mancava ai biancorossi da dicembre 2018. Buona partita!