Coppa Liguria di Prima Categoria: Baia Alassio contro Borghetto, la cronaca diretta

Alassio. Allo stadio Ferrando si affrontano Baia Alassio e Borghetto, in una partita valevole per la terza giornata del girone A della Coppa Liguria di Prima Categoria. Nei primi due turni i gialloneri hanno raccolto 4 punti, i granata 1. Nella competizione andrà avanti solamente la prima classificata; al momento la posizione di vertice è occupata dal Pontelungo.

Pietro Iurilli manda in campo Toja Rodriguez, Avignone, P. Scarone, Odasso, G. Scarone, Garibizzo, Delfino, Cavassa (cap.), Colli, Gorlero, Di Mari.

Riserve Canobbio,

Guido Fruzzetti schiera M. Sabia (cap.), S. Sabia, Calabretti, Testa, Littarelli, Desiato, Cabiati, Gervasoni, Bova, Gi. Fruzzetti, Santelia.

A disposizione Gallo, Dileo, Manelli, Pianese, De Luca, Simonassi, Perrone, Samouk, Sarà.

La cronaca. Gli ospiti devono fare a meno degli squalificati Gasco e Ponzo.

Arbitra Riccardo Bergonzi della sezione di Imperia.

Baia Alassio in campo col 4-3-3, granata col 3-5-2.

Partiti. Al 1 Bova conquista una punizione, Gervasoni la mette in mezzo e la difesa alassina la respinge, così come il controcross di Santelia.

Al 3 Delfino da destra mette in mezzo per Cavassa, tiro dal limite: alto.

Poco dopo da un cross da destra di Delfino nasce il primo corner, Pietro Scarone calcia alto.

Al 5 Gorlero recupera un pallone che sembrava lungo e conclude, Mirko Sabia respinge, poi conclude Di Mari e il portiere del Borghetto si oppone ancora.

Al 7 prova la stoccata Colli: fuori misura.

Al 10 Gervasoni prova da lontano, Toja Rodriguez effettua una parata non facile, poi va al tiro Santelia, deviato in angolo.

Al 12 punizione per fallo su Santelia. La calcia Bova, sulla barriera.

Dopo alcuni minuti favorevoli ai granata, senza conclusioni, tornano a farsi avanti i gialloneri al 18 con un fendente di Delfino: alto.

Al 19 Mirko Sabia esce coi piedi dall’area per anticipare Di Mari, poi dribbla anche Colli.

Il giovane arbitro Bergonzi rimprovera Guido Fruzzetti che dalla panchina protesta.

Al 22 Borghetto in vantaggio con un gran bel gol. Cabiati verticalizza per Gervasoni, tocco per Bova che gliela restituisce di prima e Gervasoni supera il portiere con un tocco di precisione che si infila sotto la traversa. 0 a 1.

Al 20 ci prova Desiato da posizione centrale: blocca Toja Rodriguez.

Al 26 imbucata di Cavassa per Di Mari che si muove bene nello spazio e davanti a Mirko Sabia lo batte con un tiro che si infila nell’angolino basso alla destra del numero 1 ospite. 1 a 1.

La Baia Alassio insiste e guadagna due angoli consecutivi. Ma questa volta la difesa ospite non si fa sorprendere.

Al 33 palla messa in mezzo da Cabiati, dopo una serie di lisci clamorosi arriva a Gianmarco Fruzzetti che indisturbato in piena area non ha problemi a battere Toja Rodriguez. 1 a 2.

Al 37 viene ammonito Odasso, che non ci sta e viene invitato dai compagni a non protestare ulteriormente.

Al 40 punizione calciata da Gervasoni, alle stelle.

Al 41 scontro di gioco tra Avignone e Santelia che resta a terra un minuto prima di riprendere.

Lancio lungo per Gorlero in area: colpo di testa a lato.

Al 43 Delfino si invola sulla sinistra, mette in mezzo e Calabretti spazza in angolo.

Sugli sviluppi batti e ribatti, non scatta il fuorigioco, Mirko Sabia respinge la conclusione ravvicinata di Odasso ma non può nulla su Colli che insacca a porta sguarnita. Al 44 risultato sul 2 a 2.

Si torna negli spogliatoi senza recupero.