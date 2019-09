Coppa Liguria, Borgio Verezzi contro Virtus Sanremo: la cronaca in diretta

Borgio Verezzi. La partita tra Borgio Verezzi e Virtus Sanremo, valevole per la prima giornata della Coppa Liguria di Seconda Categoria, era stata sospesa domenica 8 settembre all’intervallo tra primo e secondo tempo. I rossoblù conducevano 1-0, ma una violenta grandinata seguita dalla pioggia costrinse l’arbitro a mandare tutti a casa.

Questa sera si ritrovano per recuperare sul campo di via Valle, per un girone A che vede la seguente classifica: Oneglia 7 punti, Borgio Verezzi 4, Virtus Sanremo e San Filippo Neri Albenga 1.

La cronaca.

A disposizione Dalla Pria, Rosati, Pascarella, Calò, Tassisto, Pasquale, Frione.

Massimiliano Moroni manda in campo Macheda, Panessa, C. Meo, Bastita, Capuzzi, Diallo, Ochisor, Abayomi, Capozucca, Lupu, Saidy.

In panchina A. Meo, Iacovetta, Covatta, Celotto.

Arbitra Vittorio Semini della sezione di Albenga.