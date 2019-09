Coppa Italia Eccellenza: Cairese contro Albenga, la cronaca diretta

LIVE: CAIRESE- ALBENGA 0-0

13′ Grande occasione per l’Albenga, sugli sviluppi di una rimessa laterale palla ad Anselmo sulla sinistra che crossa teso in area, Prato allontana di testa, sulla respinta arriva sicuro Ruffo, che, però, non centra lo specchio.

12′ Prima occasione per l’Albenga, incursione sulla destra di Di Salvatore che crossa in area piccola, dove Doffo intercetta e manda in angolo.

10′ Di Martino allarga sulla destra per Auteri che crossa sul secondo palo, Saviozzi anticipato da un grande intervento di Gargiulo

9′ Ripartenza della Cairese, Saviozzi lanciato in area, 1 contro 2, ma l’attaccante locale non cede alla pressione del suo ex compagno Olivieri che allontana.

7′ Il primo angolo della partita è per la Cairese. Dalla destra batte Pastorino, al limite in scivolata ci prova Di Martino, di poco a lato, ma l’arbitro fischia per un fallo in area ai danni di un difensore ospite

3′ Lancio sulla sinistra per Pastorino che entra in area e serve centrale Saviozzi, anticipato in scivolata da Olivieri. Bandierina alzata dell’assistente per fuorigioco.

2′ Ecco i moduli delle due formazioni: Maisano opta per un 4-3-2-1, mentre Solari per il 4-3-3

1’ Partiti!

Cairo Montenotte. Buonasera a tutti i lettori di Ivg.it, oggi al Cesare Brin si inizia ad assaporare il sapore di una grande sfida. Da una parte la Cairese di mister Maisano, dall’altra l’Albenga dell’ex Matteo Solari. In casa gialloblù grandi malumori al momento dell’inaspettato quanto criticato addio del tecnico, che alla seconda giornata di Coppa Italia incontra subito la sua ex squadra. Al suo arrivo grande l’entusiasmo degli ingauni. Tante le new entry e ottime le loro qualità, l’obiettivo è chiaramente la vittoria del campionato e fin dalle prime partite i bianconeri vogliono dimostrare la loro forza. Così come è successo contro il Campomorone nello scorso turno, quando hanno guadagnato i primi tre punti stagionali. Ma in vetta alla classifica c’è anche la giovane Cairese, che con una vittoria di grinta e cuore ha battuto il Finale per 2 a 1. Ma oggi è un’altra storia, sicuramente ricca di voglia di rivalsa. Buona partita!

FORMAZIONI

CAIRESE: Moraglio, Colombo, Moretti, Doffo, Prato, Bruzzone, Pastorino, Facello, Auteri, Di Martino, Saviozzi. A disp.: Stavros, Incorvaia, Esposito, Rizzo, De Matteis, Rusca, Brovida, Damonte, Tubino. All. Maisano

ALBENGA: Bambino, Barisone, Anselmo, Olivieri, Grandoni, Gargiulo, Figone, Dorno, Di Pietro, Ruffo, Di Salvatore. A disp.: Patrone, Cocito, Barchi, Simaha, Gerini, Patrucco, Di Nardo, De Simone, Metalla. All. Solari

ARBITRO: Virgilio di Imperia

ASSISTENTE 1: Cevasco di Novi Ligure

ASSISTENTE 2: Battiato di Genova