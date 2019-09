Coppa Italia di Eccellenza: la Cairese esce di scena con una sconfitta

Cairo Montenotte. La Cairese esce sconfitta contro il Campomorone Sant’Olcese per 1-2 nell’ultimo incontro del girone B della Coppa Italia di Eccellenza ligure.

Partono forte i gialloblù allenati da Maisano, che dopo appena 30” dal fischio d’inizio passano in vantaggio; palla recuperata a centrocampo, lancio sulla sinistra per capitan Saviozzi, il cui cross rasoterra a centro area trova da solo Brovida, che di piatto sinistro insacca la palla in rete per il temporaneo vantaggio dei padroni di casa.

Al 6° gli ospiti pareggiano: Curabba intercetta un pallone poco fuori area e a tu per tu con Stavros, lo dribbla e mette la palla in porta per l’1 a 1.

Primo tempo che vede entrambe le formazioni battagliare a centrocampo, con la Cairese che gioca sul possesso palla, mentre gli ospiti optano per le ripartenze e i lanci lunghi a scavalcare la mediana.

Nel secondo tempo la musica non cambia e complici le assenze importanti di Moraglio, Doffo, Auteri, Piana e Di Martino, la formazione valbormidese cala di intensità, subendo al 36° la rete del sorpasso, sempre con Curabba, il quale firma la doppietta personale con un sinistro dal limite dell’area che si insacca all’incrocio.

Dopo 6 minuti di recupero, l’arbitro manda tutti sotto le docce; termina così l’esperienza in Coppa Italia per i gialloblù, al terzo posto, a quota 3 punti.

I ragazzi di mister Maisano torneranno in campo domenica 15 settembre alle ore 15 allo stadio Ozenda di Ospedaletti, contro gli arancioni padroni di casa, per l’esordio nel campionato di Eccellenza 2019/20.

La Cairese ha giocato con Stavros, De Matteis, Incorvaia (F. Moretti), Prato, Rusca (Esposito), Facello, Pastorino (Rizzo), Bruzzone, Brovida (Ferrero), Damonte, Saviozzi; a disposizione Galese, Colombo, Tamburello, L. Moretti.

Il Campomorone Sant’Olcese allenato da Pirovano ha schierato Canciani, Bisso, Turinese (Temperini), Fassone, Damonte, Guidotti, Gualtieri (Federici), Trabacca, Scaccianoce (Cosentino), Curabba, Venturelli; a disposizione Traverso, Balestrino, Invernizzi.

Ha arbitrato Zammataro della sezione di Imperia, assistito da El Hamdaoui (Novi Ligure) e Nicolosi (Genova).