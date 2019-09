Consiglio regionale, via libera all’ingresso di Augusto Sartori (Fdi)

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di deliberazione di convalida del consigliere Augusto Sartori.

La Giunta delle Elezioni presieduta da Alessandro Puggioni, ha proceduto alla verifica della posizione del consigliere e non ha rilevato l’esistenza di alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall’ordinamento in vigore.

Il 16 luglio scorso il Consiglio aveva approvato all’unanimità la presa d’atto della sospensione di Matteo Rosso e della sua sostituzione temporanea con Augusto Sartori.