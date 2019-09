Confcooperative, aperto il bando per il Servizio Civile Universale

Savona. E’ uscito il bando per i volontari del Servizio Civile Universale. Possono svolgere il Servizio giovani dai 18 ai 28 anni. E’ previsto un impegno di un anno per 25 ore settimanali per 5 giorni la settimana ed un rimborso mensile di € 439,50.

I posti disponibili nella Provincie di Imperia e Savona presso Confcooperative sono 18: 12

nella Croce Verde Arma di Taggia e 6 negli asili nido gestiti dalla Cooperativa Jobel ubicati da Ventimiglia ad Albenga.

“Il Servizio Civile Universale è un’importante occasione di crescita personale, un’opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, un prezioso strumento per aiutare le

fasce più deboli della società contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. C’è tempo fino al 10/10/2019 per presentare la propria candidatura esclusivamente in modalità on-line grazie alla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, raggiungibile da PC fisso, tablet o smartphone, cui si potrà accedere attraverso S P I D, Sistema Pubblico d’Identità Digitale” concludono da Confcooperative Imperia Savona.