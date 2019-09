Concessioni Autostrade, il ministro De Micheli non ha dubbi: “Niente sconti”

Genova. “Sul tema Aspi c’è una procedura in corso. Abbiamo acquisito anche i nuovi elementi non solo relativi alle indagini ma anche nuovi elementi di analisi fatte da esperti e da chi nelle istituzioni è preposto a farlo. Quindi arriveremo alla fine della procedura senza sconti e scegliendo la soluzione migliore”.

Lo ha detto oggi a Genova, a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico, la ministro Paola De Micheli rispondendo a chi gli chiedeva la posizione del governo sulla eventuale revoca a Aspi delle concessioni autostradali.

“Quello che ho detto oggi è corrispondente a quanto detto da Conte in aula in parlamento – ha detto ancora De Micheli – non dimentichiamo quello che è accaduto e saremo conseguentemente capaci sul piano istituzionale di fare seguito a quelle che sono le dichiarazioni che abbiamo fatto nella prima fase di insediamento del governo”.

Tra i temi caldi, che saranno affrontati anche in un incontro nel pomeriggio a palazzo Tursi, con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci, quello della gronda e quello dell’istituzione di un ministero del Mare.