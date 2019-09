Come ti trasformo una rubrica di IVG in associazione: la storia di “Bariatric Circus”

Savona. Un anno e mezzo fa, IVG.it lanciò una rubrica temporanea che raccontava il percorso di rinascita, grazie alla chirurgia bariatrica, di Marzia Pistacchio. Si intitolava “Bariatric Circus”.

Oggi “Bariatric Circus” è una bella realtà che raccoglie, aiuta, supporta le persone che hanno affrontato o desiderano farlo questo difficile percorso di cura dell’obesità.

L’idea è nata dall’HR coach Nico Amoroso, dalla personal trainer Cristina Cavallero e dalla stessa Marzia Pistacchio che, stanchi dei gruppi social sull’argomento, hanno creato un gruppo di incontro reale e fisico che ha riscosso immediatamente un grande successo.

“Chi subisce infatti un intervento bariatrico, – hanno spiegato, – viene sottoposto ad un cambiamento fisico repentino che comporta grandi rivoluzioni nella vita quotidiana. Il gruppo per questo si occupa di problemi che possono apparire piccoli, ma che non lo sono, e ha attivato un servizio di scambio di abiti tra operati”.

“Ma anche di creare un tessuto di medici e professionisti che possano supportare la nuova vita degli ex ciccioni, o convenzioni con ristoranti che accettino di preparare piccole porzioni per piccoli stomaci. Sì, perché ci tengono, e ne sono orgogliosi del loro pingue passato, della loro rivincita e della loro nuova condizione di cura di sé”.

“Bariatric Circus” si sta costruendo come associazione e avrà tra le sue attività l’organizzazione di eventi formativi, informativi e didattici. Per conoscere tutte le attività del gruppo, le date degli appuntamenti e per ricevere informazioni: “Bariatric Circus” è sulla pagina https://www.facebook.com/groups/457832521650651/.