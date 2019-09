Colpisce avversario durante l’amichevole: la Rari Nantes Savona rescinde il contratto al giocatore

Savona. “La Rari Nantes Savona comunica di avere rescisso, con effetto immediato, il rapporto con il giocatore Giovanni Bianco che, quindi, non fa più parte della società sportiva Rari Nantes Savona”.

È questo lo stringato comunicato stampa con cui la società sportiva savonese ha annunciato la propria intenzione di interrompere i rapporti con il giocatore che, ieri sera, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio durante l’amichevole contro la Nazionale giapponese.

Sul finire dell’incontro, durante un’azione di gioco, come si evince chiaramente da un video girato da alcuni spettatori, Bianco ha colpito duramente e volontariamente al volto un avversario, Kohei Inaba.

Il gioco è stato immediatamente interrotto per soccorrere l’atleta giapponese, che è stato poi portato al pronto soccorso del San Paolo in codice giallo (è stato poi è stato trasferito all’ospedale Galliera). Avrebbe riportato la rottura della mandibola, con cinque denti spostati per il colpo.

Dopo la rescissione, per Bianco ora c’è anche il rischio di provvedimenti extrasportivi dato che, trattandosi di gesto volontario, è stato denunciato alla Procura.