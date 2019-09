Cisano, tutto esaurito per la quinta edizione del campo solare “Estate Ragazzi”

Cisano Sul Neva. Si è conclusa lo scorso 31 agosto la 5° edizione del Campo solare “Estate ragazzi”, organizzato dall’amministrazione comunale che, anche quest’anno, ha fatto registrare un successo non solo per il numero d’iscritti (70 bimbi e ragazzi a luglio e 45 ad agosto) ma anche per il livello di soddisfazione, molto alto, già espresso da molti genitori che hanno anche compilato il questionario distribuito dalla cooperativa “Progetto Città” e di cui presto sarà noto l’esito.

“I ragazzi, oltre ad andare in spiaggia, tre volte la settimana, hanno potuto cimentarsi in vari sport dalla pallavolo al basket, dall’atletica al tennis fino al judo – sottolineano il sindaco Massimo Niero e il consigliere Linda Priano – Il campo solare ha avuto come base la scuola Primaria ‘Comanedi’ e i ragazzi e gli educatori hanno potuto usufruire della nuova palestra, adiacente il plesso scolastico, inaugurata ad inizio estate e del servizio mensa con i piatti preparati nelle cucine della scuola dai cuochi della ditta Camst. I ragazzi vengono seguiti nelle varie attività da un educatore di attività motorie”.

Il campo solare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.30, in pochi anni, è diventato un punto di riferimento per le tante famiglie che lavorano e che, in estate, hanno difficoltà a gestire i figli ma anche un’opportunità per i ragazzi di praticare sport anche durante la stagione estiva in attesa delle attività sportive invernali.