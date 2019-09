Provincia. Questo fine settimana dalle sfumature settembrine è popolato da numerosi eventi da mettere in agenda: sagre con prodotti liguri d’eccellenza, ma anche mercatini hobbistici e provenienti da Forte dei Marmi, e, ovviamente, appuntamenti con l’arte.

Alcune delle mete più ambite per trascorrere giornate all’insegna della compagnia e del buon cibo sono l’undicesima Festa di settembre che si tiene a Calice Ligure, dove è possibile gustarsi il piatto storico della manifestazione: il coniglio disossato, impanato e fritto; ma anche la battuta di fassone 100% piemontese, gli imperdibili ravioli e le tagliatelle al sugo di cinghiale, la trappia, il pesce spada alla piastra, gli sgabei alla calicese con nuove farciture, lo sbrodolone ripieno di crema chantilly e i golosi dolci. A seguire, animazione per bambini e, dalle 22, musica con “Followers live”, band pop dance anni ’80, ’90 e 2000 (sabato 7 settembre), e la band pop e rock “A perfect day” con l’associazione Calice Ligure Città della Musica (domenica 8 settembre).

Foto 3 di 9

















Altro evento imperdibile all’insegna del prodotto tipico ligure per eccellenza è Pesto d’Amare, attivo a Finale Ligure sabato 7 settembre. Dalle 18 alle 23 nel rione di Finalpia si potranno degustare dai produttori i migliori pesti artigianali della provincia savonese. L’evento è adatto per tutta la famiglia: a divertire i bambini tantissimi laboratori gratuiti per scoprire cose nuove divertendosi. Ovviamente, non mancheranno anche musica e folklore.

Durante il weekend si svolge anche la tradizionale Sagra dello stinco e della birra di Segno, dove il pubblico potrà acquistare i prodotti tipici negli stand gastronomici che apriranno alle 19, mentre la domenica c’è la possibilità di pranzare dalle 12.

Per gli amanti della trippa e della polenta, sabato 7 e domenica 8 settembre la Pro Loco Val di Neva organizza la Sagra della trippa e della polenta bianca a Erli. Presso il campo sportivo, con area ristorante coperta e servizio bar, si potranno gustare trippa, polenta bianca al sugo di porri, polenta gialla al sugo di funghi, salsiccia, tomino alla griglia con pancetta, capocollo alla piastra, patate fritte (non surgelate), condiglione e dolci. Le serate saranno accompagnate dalla musica dell’orchestra Serena Group (il sabato) e dell’orchestra Remix Group (la domenica).

A Salea di Albenga il weekend celebra la birra artigianale rossa, chiara, a doppio e triplo malto con Salea Beer Fest. Nel corso dell’evento, oltre poter assaggiare le birre, sarà possibile parlare direttamente con i mastri birrai a proposito di luppoli e produzione. In questa occasione non mancheranno la musica e la cucina di strada che si abbina alla perfezione alla schiuma e al sapore della birra.

Per quanto riguarda lo shopping, invece, tre sono gli eventi in provincia di Savona che proporranno al pubblico abbigliamento e accessori per uomo e donna, dalle più alla moda a quelle più vintage.

In particolare, il Mercato Riviera delle Palme a Finale Ligure è pronto regalare una giornata di compere in totale allegria e spensieratezza, grazie alla cooperazione di Confcommercio e dei migliori operatori del settore, che domenica 8 settembre dalle 8 alle 19.30 metteranno a disposizioni i propri prodotti sul lungomare Migliorini.

Sul lungomare di Ceriale sabato 7 settembre dalle 8 alle 19, dopo il grande successo di aprile, tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le boutique a cielo aperto più famose d’Italia. L’evento-mercato, così è stato ribattezzato, espone eccellenze italiane, prodotti esclusivi e convenienti.

Domenica 8 settembre anche Cairo Montenotte ospita un particolare mercato, la 46esima edizione della Rassegna dei Ricordi e la 15esima edizione di Hobby e Fantasia, con prodotti da collezione e oggetti d’arte, con un angolo dedicato ai ragazzi under 14. Nel corso dell’evento anche artigianato artistico, laboratori didattici a tema riciclaggio creativo, giochi e divertimenti di “ieri”. Inoltre ci saranno stand gastronomici con totani fritti (alle 12) e frittelle (alle 15).

Per gli appassionati d’arte, ad Albissola Marina sabato 7 e domenica 8 settembre presso la Fornace Alba Docilia è possibile visitare la mostra “Ceramiche liguri tra fine ‘800 e inizio ‘900“, la quale propone il periodo storico del passaggio in Liguria dalla ceramica artistica in terraglia a quella in maiolica e la figura di alcuni dei protagonisti di tale dinamica tecnica e artistica.

Ma gli eventi del fine settimana non sono finiti qui, disponibili tantissimi altri appuntamenti per trascorrere un weekend rilassante, coinvolgente e alla riscoperta delle tradizioni, sulla sezione Eventi di IVG.