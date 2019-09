Cia Savona ha ricevuto diverse segnalazioni sulle pesanti conseguenze alle coltivazioni provocate dalla violenta grandinata di ieri, da Finale, a Pietra Ligure, a Borgio Verezzi, a Orco Feglino, a Tovo San Giacomo, Magliolo, Calizzano, Rialto e Giustenice, con situazioni di gravi danni al settore agricolo e alle aziende del territorio.

“Abbiamo fatto la prima segnalazione all’Ispettorato Agrario, chiedendo un sopralluogo accurato e una verifica puntuale” sottolinea il presidente provinciale Cia Mirco Mastroianni.

“Ora, purtroppo, invitiamo i coltivatori a fare le schede di denuncia. Non bisogna perdersi d’animo in questi momenti di delusione, anche se non sarà facile ottenere i risarcimenti rispetto ai danni subito dal comparto” aggiunge.

Nella conta dei danni di Cia Savona risultano principalmente colpiti i vigneti, gli ortaggi e qualche problema alle fronde ornamentali.

“A tutti coloro che hanno subito danni in occasione dei fenomeni atmosferici di ieri, in particolare le aziende agricole, a prescindere dalla competenza specifica delle associazioni di categoria, il nostro Comune è a disposizione per le azioni di supporto utili e possibili. Attendiamo vostre segnalazioni ed indicazioni” ha detto il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, da uno dei comuni più colpiti dalla violenta grandinata.