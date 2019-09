Chiusura sportelli Carige, martedì a Urbe manifestazione di protesta

Urbe. Dopo la mozione approvata all’unanimità in consiglio comunale lo scorso 24 settembre per “impedire la chiusura della filiale Carige ed evitare così la desertificazione bancaria”, martedì prossimo 1 ottobre a San Pietro, frazione di Urbe, a partire dalle ore 10, verrà organizzata dal Comune una manifestazione di protesta contro la chiusura del locale sportello bancario da parte della Carige.

“Desideriamo sottolineare l’importanza della nostra battaglia – scrive Maurizio Parodi, consigliere comunale – che riguarda la sopravvivenza del nostro entroterra e, in generale, di tutti i piccoli comuni della Liguria. Se si vuole evitare lo spopolamento dell’entroterra, come viene detto da più parti, bisogna prima di tutto non togliere i servizi essenziali”.

Domani inoltre verrà presentata e messa ai voti in consiglio regionale la mozione presentata dal presidente della commissione bilancio di Regione Liguria Angelo Vaccarezza, proprio sul tema della chiusura degli sportelli liguri di Banca Carige. Nel savonese, oltre a quello di Urbe, è a rischio anche quello di Varigotti.