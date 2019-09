Ceriale, i carabinieri chiudono per 30 giorni il kebab “Sara” sulla via Aurelia

Ceriale. È stato notificato in mattinata dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Albenga al titolare di un esercizio etnico per la vendita di Kebab e pizze da asporto, in via Mimose, un provvedimento di cessazione per 30 giorni, dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, emesso dal Questore di Savona, su richiesta dell’Arma ingauna.

Il provvedimento costituisce anche una diffida ad adempiere tutti gli atti necessari – ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – per l’eventuale regolarizzazione dell’attività svolta.

Il rivenditore di Kebab, un egiziano di 50 anni, era finito nei guai a seguito di un blitz nel suo esercizio, operato la sera del 7 settembre scorso dai carabinieri della Compagnia di Albenga che portò al suo arresto per possesso di denaro falso, possesso di capi d’abbigliamento contraffatti e finalizzata alla vendita e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Proprio a seguito di tali fatti, i carabinieri avevano richiesto al Questore il provvedimento che oggi è stato notificato.