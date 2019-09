Andora. “La grandezza dei volontari andoresi non si misura soltanto in anni, ma soprattutto nel numero di vite umane salvate e nella presenza costante accanto a chi soffre”. Con queste parole il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, ha salutato i volontari di Avis e Croce Bianca riuniti per una giornata di festa per celebrare la longevità delle due associazioni.

L’Avis, oggi guidata da Daniele Martino, opera ad Andora da 55 anni, mentre la Croce Bianca, il cui presidente è Marco Poggio, da 45.

Foto 2 di 2



Una giornata di festa alla presenza delle autorità civili, militari e religiose che hanno reso omaggio all’impegno quotidiano di militi e volontari, sottolineando il senso di comunità proprio di Andora.