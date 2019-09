Carige, il presidente Toti e il sindaco di Genova Bucci incontrano i commissari straordinari

Regione. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno incontrato questa mattina i commissari straordinari di Carige.

Nel corso della riunione Il presidente Toti e il sindaco Bucci hanno ribadito, per un territorio in crescita e in profonda trasformazione come la Liguria, il valore strategico legato alla presenza di un Istituto di credito locale, quale motore di sviluppo.

Durante l’incontro si è parlato dell’ultimo passaggio del piano di risanamento dell’Istituto, delle opportunità legate alla ricapitalizzazione e dei rischi esistenti ove questa non venisse approvata da parte dell’assemblea.

Toti e Bucci hanno quindi ribadito “la gratitudine delle Istituzioni locali verso tutti gli azionisti che in questi complessi anni hanno sostenuto l’attività di Carige, evidenziando che la politica deve restarne ben lontana e auspicando che tutti i soggetti in causa, a partire dai commissari e dagli azionisti, avviino un proficuo dialogo nei giorni che separano dall’importante appuntamento, affinché l’Istituto venga definitivamente messo in sicurezza e possa avviare un percorso virtuoso di crescita e sviluppo finalmente rivolto al futuro”.